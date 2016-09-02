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節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校

圖書館員馬林在死後將遺產捐給任職學校。（圖擷取自《CBS Boston》）

2016-09-02  23:24

〔即時新聞／綜合報導〕很多人在功成名就後都喜歡捐款給母校，幫助未來的學弟妹。最近美國也有一位老人在死後捐出400萬美金給一所大學，然而他並不有名、也不算富裕，只是一位在學校工作了近50年的圖書館職員。

綜合外媒報導，美國新罕布夏大學（The University of New Hampshire）一位77歲的圖書館員馬林（Robert Morin）最近剛過世，他在死後將400萬美金（約1.28億新台幣）的遺產全捐給他任職近50年的學校。他這樣的舉動讓校長相當感動，校長也直言，有了這筆錢，學校將能做很多事情。

報導指出，馬林捐出的錢裡有250萬美金將用來協助學生未來的職涯發展、另外100萬美金將用來購買新足球場的電子記分板螢幕，因為馬林生前非常喜歡看足球比賽。還有10萬美金要用來當作在校生的獎學金，協助他們就學。

雖然馬林捐出400萬美金給學校，然而他生前的生活其實算節儉，他喜歡閱讀、看電影，因此才能存下打把錢捐給學校。

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