新加坡茲卡再增38例！ 確診病例已達189例

新加坡茲卡疫情大爆發，自當局公佈本土感染案例不到一週，病例已達189例。（法新社）

2016-09-02 22:03

〔編譯周柏憲／綜合報導〕新加坡於8月27日公布該國首例茲卡病毒感染本土病例後，短短一週內暴增至151例，迄今9月2日再增38例，確診病例已達189例。

新加坡媒體《亞洲新聞台》報導，新加坡衛生部與國家環境局（NEA）今日（2）發表聯合聲明，確診病例再添38例，其中34位與阿裕尼灣（Aljunied Crescent）、沈氏道區（Sims Drive area）、加冷大道（Kallang Way）、以及巴耶利峇大道（Paya Lebar Way）等疫情爆發點的群聚（cluster）相關，但是其他4起病例則無法得知其與現存群聚的關聯性。

聲明中表示，控制病媒蚊仍是減少茲卡病毒散播的關鍵。國家環境局也說，持續在病情嚴重的地方展開控制埃及斑紋數量的行動。

國家環境局也與登革熱防治小組（Inter-agency Dengue Task Force）成員合作，在各自的房舍、建築地和高速公路的排水設備控制病媒蚊。