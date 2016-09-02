連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
2016-09-02 21:13
美國勞工部公布，今年8月非農新增就業為15.1萬人，明顯較上月數字趨緩，遜於路透、彭博預期的18萬人。（法新社）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國勞工部公布，今年8月非農新增就業為15.1萬人，較7月25.5萬（上修至27.5萬）人明顯減少，更遜於路透、彭博預期的18萬人，8月失業率為4.9%，略高於預期的4.8%，路透報導，此一數據的放緩可能導致聯準會排除本月升息的選項。
美國8月勞工平均時薪較月增0.1%，來到25.73美元，較去年同期增加了2.4%；每週平均工時較7月減少6分鐘至34.3個小時；數據公布後，尚未對美股造成太大影響，紐約股市截至週五早盤，美國道瓊工業指數上升0.1%、至18419.3點，那斯達克指數上漲0.27、至5227.21點。
穆迪分析資深經濟學家史威特（Ryan Sweet）表示，在經過2個月十分強勁的就業數據之後，本月就業數據轉趨溫和。
外媒報導，此數據對美國聯準會而言將是重要參考依據，數字好壞將左右是否在9月升息的決定，若勞動數據仍保強勢，將為本月的決策會議增添升息前景；不過，仍有些分析師續抱持觀望態度，認為聯準會自去年底才啟動了近10年來首度升息，下次升息應會在獲得更多數據及大選過後的時間點上發生。
對市場來說，近來聯準會相關人士的發言，確實引發市場上的交易熱度，推升9月升息的概率至40%。
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