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女研究生海灘拍冰淇淋 遭貪吃海鷗襲擊

英國一位民眾意外拍攝到海鷗偷吃冰淇淋的畫面。（圖擷取自塔拉Instagram）

2016-09-02  22:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位民眾日前至海邊遊玩，當他打算拍攝以大海為背景的冰淇淋照片時，冰淇淋突然遭一隻貪吃海鷗的襲擊，而這「難得」的瞬間剛好被記錄下來，並被放在社交網站上和網友分享，短短幾天引發網友熱議。

根據《獨立報》報導，現年23歲的女子塔拉（Dalyntara Tara Dalyntara）是一位泰國人，先前至英國的大學攻讀碩士學位，日前至布萊頓（brighton）一處海灘享受陽光，期間塔拉試圖拍攝以大海為背景的冰淇淋照片，結果意外拍到更有趣的照片。

報導指出，當塔拉試圖拍照時，遠處一隻貪吃的海鷗突然往塔拉衝來，隨後一口咬住冰淇淋，難得畫面剛好被塔拉記錄下來，並放在臉書及Instagram等社交網站，引發網友熱議，臉書至今有逾3萬5000個讚。

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