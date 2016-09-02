強國大學規定 「胖子不能睡上鋪」

2016-09-02 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都有過睡上下舖雙人床的經驗，如果睡上鋪的人體型過大，有些人會因此感到不安。中國一所大學最近就貼出公告，將BMI過高、身高太高的學生安排在下鋪。

綜合報導指出，中國江蘇省河海大學的常州校區今年推出新宿舍規定，將透過學生的身高體重來分配床位。只要是BMI（身體質量指數）超過28或是身高超過185公分的學生，就會被安排睡下鋪，避免造成安全問題。

校方表示，肥胖的人要上下床比較困難，如果在夜間要下床上廁所，也容易讓床晃動，因此將他們派到下鋪。此外，上鋪的活動空間較小，身高太高的人站起來較不便，因此才讓他們睡下鋪。

報導指出，河海大學常州校區今年BMI達28的學生共有60多人，身高超過185公分的人則有40多人，校方已經為他們安排床位。

校方這樣的規定引來許多網友熱議，有中國網民直言，「再也不怕地動山搖了！」也有台灣網友逗趣留言，「就是胖子才要爬上爬下減肥阿！」、「被中國人說服了...」