罕病孫子瘦如柴 88歲爺：我永遠不會放棄照顧他

高齡88歲的老爺爺都唐，一人獨自照顧罹患罕病的孫子西法，他說，只要還一口氣在，就永遠不會放棄他。（圖擷取自petrotimes）

2016-09-02 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名攝影師拍攝一系列的照片，並利用影像講述一個令人動容的故事。在印尼的龐岸達蘭，高齡88歲的老爺爺都唐（Toton），一人獨自照顧罹患罕病的孫子西法（Syifa），他說，只要還一口氣在，就永遠不會放棄他。而對西法來說，爺爺更是他能活下去的唯一支撐。

西法罹患了一種怪病，全身消瘦到像是只有一層薄薄的皮膚包覆著骨頭，不能說話也無法行走，只能躺在床上。在他才5個月大的時候，父親就去世了，而母親則是拋下他另覓第二春，因此西法從小都是由祖父母照顧長大。

自從祖母去世後，照顧西法的重擔便落在都唐一人身上。西法每天躺在床上什麼事都做不了，他的骨骼甚至關節都無法動彈，肚子餓時，也僅能靠爺爺耐心地一點一點餵他吃。雖然都唐是退伍軍人，但政府沒有提供相關津貼補助，年邁的都唐與孫子的生活變的越來越艱難。

位於區帕里吉區的龐岸達蘭，很多人的生活都很艱難，大多數的兒童都有著嚴重的營養不良問題。對於都唐來說，雖然貧窮、年邁體衰，但他不會放棄照顧孫子西法，也沒有任何抱怨，總是竭盡所能。西法現在也已經17歲了，爺爺也照顧了他16年。對於未來，爺爺則是不斷重複著這句話：「我永遠不會放棄照顧他」。