俄國「駭」了美國民主黨？ 普廷：我不知情
2016-09-02 19:58
「維基解密」公佈民主黨全國委員會（DNC）遭駭的近2萬頁電子郵件，美國民主黨選舉不公的現象浮上檯面。外界認為，是俄國在背後操盤，總統普廷否認此說法。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕今年7月，就在美國民主黨召開黨大會前夕，爆料網站「維基解密」（WikiLeaks）的維權小組公佈民主黨全國委員會（DNC）遭駭的近2萬頁電子郵件，顯示原本立場應保持中立的高層偏好希拉蕊，另1位黨內參選人桑德斯遭到排擠，讓桑德斯支持者大喊選舉不公，甚至嗆聲不投希拉蕊。外界指控，俄國是整起風波的主使者，總統普廷極力否認此說法。
《路透》報導，希拉蕊認為是俄國情報單位對民主黨發動網路攻擊；部分官員則認為，莫斯科當局正試圖影響美國大選選情。再過2天就要參加中國G20高峰會的俄國總統普廷表示，絕非為俄國政府所為，也不知道誰是幕後主使者，但是流出的內容非常重要。
普廷呼籲別圍繞在這種枝微末節的議題上，「誰駭入這份文件很重要嗎？重要的是這些被駭、已經公諸於世的內容。」普廷也向記者強調，「我再跟你說1遍，我不知道有關這起事件的任何事，就國家層級來看，俄國不曾做過這種事。」
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