又傳茲卡疫情 英屬維京群島第二級警示

2016-09-02 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）於昨（1）日公布茲卡病毒最新疫情報告，中美洲暨加勒比海地區英屬維京群島出現茲卡本土疫情，疾病管制署隨即提升英屬維京群島茲卡病毒旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），並呼籲懷孕及計劃生育的婦女暫緩前往，民眾如需前往應做好相關防蚊措施，並於離開流行地區後依循「2226原則」進行防護。

2226原則指的是，女性無論有、無疑似症狀，均應延後2個月懷孕；男性如無出現疑似症狀，2個月內應避免性行為或正確使用保險套，若出現疑似感染，至少6個月應避免性行為或正確使用保險套。

疾管署指出，一般成人感染茲卡病毒症狀輕微，但孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區。若有民眾欲前往茲卡病毒流行地區，請務必做好防蚊措施。返國入境時如自覺懷疑感染茲卡病毒，應主動告知機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應速就醫並告知醫師旅遊史。

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