「穀神星」超神奇 NASA：火山噴冰不噴熔岩

NASA今（2）日證實，位於火星和木星之間的小行星帶之中的「穀神星」，擁有1座休眠火山，數億年前曾發生過火山爆發，並噴出冰而非熔岩。（圖擷取自NASA）

2016-09-02 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕了解太陽系星體過去所發生的事件，將有助於推測太陽系可能面臨的未來；美國國家航空暨太空總署（NASA）今（2）日證實，位於火星和木星之間的小行星帶之中，目前所知最大的天體「穀神星」，擁有1座休眠火山，數億年前曾發生過火山爆發，但這座火山噴出的是冰而非熔岩。

綜合外媒報導，NASA探測太空船黎明號（Dawn）近日降軌繞行穀神星（Ceres）飛行，傳回了許多更加清晰的影像，科學家分析後認為，穀神星上的休眠火山阿胡納山（Ahuna Mons），高度約是聖母峰（Mount Everest）的一半，上次爆發很可能是在數億年前；由於阿胡納山由鹽和泥組成，據信，當火山噴發時湧出的是「冰」而非「熔岩」。

加州大學洛杉磯分校科學家羅素（Christopher Russell）指出，「這是個令人驚嘆的重大發現」；穀神星約在45億年前生成，相較於阿胡納山「數億年前」曾發生的火山爆發，可以算是「最近」才發生的地質事件。科學家推測，阿胡納山爆發的原因是因為「壓力」，不同於地球的火山是由「板塊運動」產生。

阿胡納山的相關發現，以及穀神星表面坑洞、礦物質和冰的研究結果，今日已刊登在期刊《科學》（Science）當中；這些新發現將有助於解開穀神星及小行星帶其它星體的地質活動之謎，並能幫助人類更了解太陽系的過去，以進一步推測地球及太陽系可能面臨的未來。

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研究原文：Cryovolcanism on Ceres

NASA原文：Ceres' Geological Activity, Ice Revealed in New Research