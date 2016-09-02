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曾當伴遊女郎？川普嬌妻告每日郵報 求償48億

川普嬌妻梅蘭妮亞被爆曾在紐約拍裸照、兼職伴遊女郎，甚至早在1995年就與川普結識。梅蘭妮亞委任律師表示，這些報導內容「全都胡說八道」，並提出84億求償金。（圖擷自推特）

2016-09-02  18:28

〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國媒體《每日郵報》曾報料，川普嬌妻梅蘭妮亞（Melania Trump）曾在紐約兼職當伴遊女郎，並與正在角逐白宮大位的唐納川普結識，但是此說法被梅蘭妮亞的委任律師哈德爾（Charles Harder）反駁，「全都胡說八道。」

《每日郵報》引用洛維尼亞雜誌「Suzy」寫道，梅蘭妮亞1995年在紐約拍裸照，同年與現在的夫婿川普結識，比兩人聲稱在1998年結識的時間早了3年。梅蘭妮亞的律師也曾聲稱，她在1996年才來到美國。此外，《每日郵報》更報導，梅蘭妮亞先前工作的模特兒公司同時也是間伴遊公司。

哈德爾在聲明中寫道，諸位被告人士已坦承，這些關於梅蘭妮亞的流言蜚語100%非事實，而且「嚴重傷害她的個人名譽和專業名聲。」聲明批評那些被告的所作所為「非常過分、而且帶有惡意，傷害了川普女士，求償的金額估計為1億5千萬美元（約台幣48億）。」

據《路透》，《每日郵報》昨日（1）晚間撤下該篇文章，「任何本報被解讀為川普女士『當伴遊女郎』、或是在『性產業』工作的文章在此下架」，也對任何的「誤解」感到遺憾。

馬里蘭州的部落客塔普利（Webster Griffin Tarpley）曾發布關於梅蘭妮亞「不實且誹謗的論述」，其中包括梅蘭妮亞曾經「精神崩潰」、為此所苦。

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  • 替丈夫川普在共和黨大會站台的梅蘭妮亞。（路透）

    替丈夫川普在共和黨大會站台的梅蘭妮亞。（路透）

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