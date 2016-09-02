8歲小女孩一桿命中空拍機 網友直呼好球
2016-09-02 18:43
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名年僅8歲的小女孩在高爾夫球場練習揮桿時，意外擊中空拍機，精準的揮擊引發網友熱議，直呼「好球」。
根據《每日郵報》報導，澳洲一名年僅8歲的女孩露比（Ruby Kavanagh）日前在新南威爾斯州（New South Wales）一處高爾夫球場練習時，一架空拍機在旁記錄她的練習過程，不料露比揮桿後，高爾夫球竟擊中空拍機，導致空拍機硬生生「墜毀」，精準表現也引發網友熱議，其中有網友表示，「漂亮的揮桿」、「漂亮的射擊」、「好球」等等。
報導指出，露比從2歲開始，就已經加入當地的高爾夫球俱樂部，成為該俱樂部最年輕的球員，此外露比今年曾參加由美國北卡羅萊納州（North Carolina）舉辦的兒童高爾夫比賽，當時共有96位小選手角逐獎盃，最後露比排名32。
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