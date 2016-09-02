黃金獵犬納入心理療程 病人超療癒
2016-09-02 18:39
莉莉的主人是一間心理診所的工作人員，牠在心理療程中能提供病更好的療癒效果。（圖擷取自《哈芬登郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕看心理醫生（therapy）對很多外國人而言，是相當普遍的事，醫生會在診療過程中安撫諮詢者的心情，並給予建設性的意見。美國最近更有一間心理診所在治療過程中安排一隻狗狗，讓牠安撫病人，結果成效相當好。
據《CBS News》報導，美國康乃狄克（Connecticut）一間心理診所最近將一隻可愛的黃金獵犬莉莉（Lily）納入心理療程中，讓牠能夠給予受害者心靈上的撫慰和療癒。在過去的兩個月裡，莉莉接觸的病人都是性侵案的受害者，而受害者在看到牠後，都會忍不住親吻牠，莉莉也會毫不害羞的親吻回去。在療程開始後，病人還可以一邊和醫生交談，一邊撫摸莉莉柔軟的毛，這讓心理治療過程變得很容易進行，也更有療癒效果。
值得注意的是，莉莉其實不是診所特別找來協助心理治療的狗狗，牠只是一位診所工作人員沛吉（Peggy Pisano）家中所養的狗。沛吉說，她最初是因為看到很多小孩子喜歡和莉莉一起玩球，才突發奇想將牠帶來診所，看看能否帶給病人心理上的療癒效果，結果效果竟出奇得好。
在這家心理診所將狗狗納入治療一部分後，得到很多病人的正面反應。診所工作人員也因此建議其他家診所，可以也試著將狗狗納入療程中，提供病人更舒適的治療體驗。
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