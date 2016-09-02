日本醜女最多的城市 第一名竟然是這裡...
2016-09-02 17:30
日本媒體舉行「醜女最多的都市」票選，東京以10.3%的票數獲得這項不名譽的冠軍。其實東京人數眾多，美女多自然不漂亮的人也多。圖為東京街頭的女孩。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體舉行「醜女最多的都市」票選，結果在2855票中，東京以10.3%的票數獲得這項不名譽的冠軍；至於這項評比中的最後一名，也就是醜女最少的地方，則是以「秋田美人」一詞聞名的秋田縣。
日本《j-town》網站從2015年10月20日到2016年8月31日展開投票，讓網友選出哪個縣市醜女最多，最後東京獲得第一名。這可能是因為在東京生活的民眾比較多，所以雖然有為數眾多的美女，但相貌普通的女性也不在少數。
緊接著愛知縣以9.7%排在日本醜女第二多的地方；茨城縣獲得8.6%票數成為第三名。秋田縣則以0.1%的極低得票率，成為日本網友心目中醜女比例最低的美人縣市，僅僅得到3票而已，這可能和「秋田美人」的形象深植人心有關。
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