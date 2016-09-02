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幫QQ！美國南卡州滅茲卡 竟誤殺百萬隻蜜峰

美國南卡羅來納州為了對抗「茲卡病毒」，近日在空中噴灑滅蚊藥劑。不過，當地上百萬隻蜜峰卻受池魚之殃，因為藥劑而集體死亡。（法新社）

2016-09-02  17:11

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《美聯社》報導，美國南卡羅來納州為了對抗「茲卡病毒」，近日在空中噴灑滅蚊藥劑。不過，當地上百萬隻蜜峰卻受池魚之殃，因為藥劑而集體死亡。

《美聯社》報導指出，南卡多徹斯特郡（ Dorchester County）據報有4起旅遊相關的茲卡病例，當局上週末噴灑了滅蚊藥，卻導致超過2百萬隻蜜蜂死亡。

南卡薩默維爾市（Summerville）一間養蜂公司損失慘重。估計至少賠掉46個蜂巢，共有250萬隻蜜蜂棲身其中。

該公司共同負責人史丹利（Juanita Stanley）形容說，蜜蜂橫屍遍野，養蜂場的慘況就如同被核彈轟炸過後一樣。

為此，多徹斯特郡當局已經發表道歉聲明，針對誤殺百萬蜜蜂，向養蜂人家致歉。

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