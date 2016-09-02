頭髮必須梳直 南非高中禁「爆炸頭」惹議

南非1所女子高中近日爆發爭議，校方竟以「儀容不整」為由，規定女學生不能留「爆炸頭」，引發學生集體抗議。（圖截自Twitter/#StopRacismAtPretoriaGirlsHigh）

2016-09-02 16:33

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《衛報》報導，南非首都普利托利亞1所女子高中近日爆發爭議，校方竟以「儀容不整」為由，規定女學生不能留「爆炸頭」，要求她們把頭髮弄直，引發學生集體抗議，再揭種族歧視的敏感傷疤。

南非的普利托利亞女子高級中學（Pretoria High School for Girls）是當地名校，但最近卻因學生儀容問題賠上校譽。

1名17歲黑人女學生宜雅（Malaika Maoh Eyoh）天生捲髮蓬鬆，但老師卻說她的髮型「有礙同學學習」，要求她把頭髮梳直。

宜雅表示，此番言論相當具有「攻擊性」，令她不敢上學。除外，許多女同學也因髮型遭到警告。宜雅已於上週聯同超過100多名女同學，在校內發起抗議活動。

18歲女同學瑪馬波羅（Leago Mamabolo）回憶說，她因為捲髮必須綁辮子頭，卻被稱為「鳥巢」，她到學校都害怕受到糾舉。

據悉，普利托利亞女子高級中學過去只收白人學生，直到1994年種族隔離政策結束後，才有黑人學生就讀，該校明列一堆髮禁規定，但未特別提及「非洲髮型」（ afro hairstyle）的限制。

對此，當地教育首長雷蘇非（Panyaza Lesufi）表示，他已下令調查校方是否涉及種族歧視。這項髮禁並不公平，有些女學生的髮質是天生的，已命令校方終止這項規定。