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巴基斯坦法院遭自殺炸彈攻擊 12死52傷

2016-09-02  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省（Khyber）的馬丹市（Mardan），今（2）日早上一地方法院遭到自殺炸彈攻擊，造成至少12人死亡、52人受傷，死者包括律師、警員和平民。

巴基斯坦警方表示，自殺炸彈客先朝法院的人群丟擲手榴彈，再引爆身上的炸彈背心。目前尚未有組織坦承犯案。

稍早的凌晨時分，同地區一個基督徒居住區，也遭到4名身穿自殺炸彈背心的槍手襲擊，造成至少1名警衛死亡。巴國激進組織「神學士」分支「自由人黨」（Jamaat-ur-Ahrar）已宣稱犯案。

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  • 巴基斯坦一地方法院2日遭到自殺炸彈攻擊，造成至少12人死亡。（法新社）

    巴基斯坦一地方法院2日遭到自殺炸彈攻擊，造成至少12人死亡。（法新社）

  • 自殺炸彈攻擊後，現場一片狼藉，天花板則留下炸彈爆裂燻黑的痕跡。（法新社）

    自殺炸彈攻擊後，現場一片狼藉，天花板則留下炸彈爆裂燻黑的痕跡。（法新社）

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