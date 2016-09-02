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全球最大室內主題樂園在杜拜 有28個足球場大

全球最大室內主題樂園在杜拜開幕了，足足有28座足球場大。（圖擷自推特）

2016-09-02  15:46

〔編譯周柏憲／綜合報導〕世界最高大樓、最大型購物中心和最大人工島都在杜拜，現在杜拜又要贏得另一項世界之最的稱號─全球規模最大的室內主題樂園！

《CNN》報導，歷時3年打造、造價10億美元的「IMG冒險世界」（IMG Worlds of Adventure）室內主題樂園已經開幕了，就在夏秋交接之際的此刻敞開大門迎客，面積與28座足球場相當。

儘管杜拜夏季熱呼呼，但室內空調可以吸客，而且該樂園除了在室內打造21座遊樂器材和景點外，還另設28家餐廳和25家商店。

IMG冒險世界樂園執行長奧托（Lennard Otto）發下豪語表示，「我們要這座樂園成為杜拜的地標，甚至是這一區（阿聯酋）的地標。」

IMG的招牌遊樂器材「迅猛龍雲霄飛車」創下紀錄，成為阿拉伯聯合酋長國最快、最高的雲霄飛車，啟動後3秒內就可飆到時速96.5公里/小時。除此之外，它的軌道設計更是嚇人，乘客得經過8道讓人反胃的繞圈和曲折蜿蜒的軌道。

相關影音請見：

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  • 阿拉伯聯合大公國高官和王儲視查遊樂園。（圖擷自推特）

    阿拉伯聯合大公國高官和王儲視查遊樂園。（圖擷自推特）

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