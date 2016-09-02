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科學家預估 未來亞、非恐有20億人染茲卡

2016-09-02  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕茲卡疫情愈演愈烈，目前在全球超過65個國家地區肆虐。據最近科學家發表的一份報告指出，預估亞洲、非洲未來恐將有20億人感染茲卡病毒。

英媒《BBC》報導，由英國牛津大學、加拿大多倫多大學、倫敦熱帶衛生與醫學院組成的研究團隊，在知名醫學期刊《刺絡針傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）刊登研究報告，以感染區旅客人數流向、各地氣候、蚊子種類等資訊，預測茲卡爆發情形指出，未來亞洲、非洲可能會有20億人染上茲卡病毒。

研究人員指出，大量人口居住在很難防控、檢測並治療茲卡病毒的環境，其中，印度、印尼、奈及利亞是最易感染的地區；此外，由於醫療資源缺乏，菲律賓、越南、巴基斯坦、孟加拉等國，可能成為茲卡的高度危險區。

但報告也指出，有些地區可能已對茲卡病毒具免疫力，或許會降低感染風險。

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  • 茲卡疫情愈發嚴重，科學家估計未來亞、非恐有20億人感染。（美聯社）

    茲卡疫情愈發嚴重，科學家估計未來亞、非恐有20億人感染。（美聯社）

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