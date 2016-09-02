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烏茲別克官方證實 總統卡里莫夫病危

烏茲別克總統卡里莫夫（Islam Karimov）病危。（路透）

2016-09-02  14:01

〔即時新聞／綜合報導〕現年78歲的烏茲別克總統卡里莫夫（Islam Karimov）日前因腦出血中風住院，原本女兒卡立莫娃提拉耶娃（Lola Karimova-Tillyaeva）表示父親病情穩定，但烏茲別克官方今天卻宣布，卡里莫夫病情急速惡化，目前病危。

綜合外媒報導，烏茲別克官方網站宣布，總統卡里莫夫的病情在昨天突然急速惡化，醫目前評估已處病危狀態。

卡立莫夫1989年掌權，剛開始為共產黨領袖，之後於1991年蘇聯解體後成為總統，迄今已擔任總統達25年；卡立莫夫病危，烏茲別克可能將面臨獨立後首度的政權轉移。

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