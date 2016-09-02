一點都不能少？ 強國將在網路嚴禁「問題地圖」

2016-09-02 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國與鄰國多有領土紛爭，對於地圖標示極為敏感，中國官方表示，部分網站或者網友從國外網站使用損害中國領土主權和海洋權益的「問題地圖」，未來將要嚴禁這類地圖出現在中國網路上。

根據中國媒體報導，國家測繪地理信息局副局長閔宜仁今（2日）接受採訪時表示，地圖是國家版圖的主要表現形式，反映出國家的主權範圍，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性和嚴格的法定性，但是部分網站或者網友從國外網站使用損害中國領土主權和海洋權益的「問題地圖」，造成惡劣的社會影響。

今年初已實施的《地圖管理條例》政策，對網路中登載使用地圖等行為的地圖審核和備案等提出明確要求，但「問題地圖」依然在網路上層出不窮，所以國家測繪地理信息局與中央網信辦聯合發表通知，嚴禁這類「問題地圖」出現在中國網路上，網站引用地圖時要註明地圖來源和審圖號，並將會對違規網站祭出嚴處。

所謂的「問題地圖」包含將台灣標示為獨立國家、錯繪中國國界線、漏繪南海諸島、釣魚島等重大錯誤，以及未經國家批准公開發表的各項經濟建設的數據等涉及國家秘密的內容。