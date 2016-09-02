| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 國際

史上最「爽」工作！ 22歲女當性玩具測試員年賺168萬

擁有「史上最爽工作」的22歲澳女葛瑞古莉坦言，這份工作帶給她許多額外的「樂趣」。（擷取自澳媒《news.com》）

2016-09-02  13:44

〔即時新聞／綜合報導〕史上最「爽」工作沒有之一。

澳洲1名22歲的女子葛瑞古莉（Paige Gregory）在情趣用品公司擔任「性玩具測試員」，她自承這個工作帶給她許多額外的「樂趣」，並且藉此獲得豐厚的薪水。

根據澳媒《NEWS.COM》報導，葛瑞古莉在大學時唸的是企業管理，在學時她就已於情趣用品公司打工。一個偶然的情況下，葛瑞古莉看到了該公司「情趣用品測試員」的全職徵才廣告，她隨即抱持著試試身手的心態應徵了該項職缺，最後也如願錄取了。公司開給葛瑞古莉年薪7萬澳幣（約台幣168萬元）的待遇，較許多澳洲勞動階級的薪水都高出不少。

葛瑞古莉受訪時表示，雖然工作性質比較另類，但她獲得全家人的支持，就連祖母也常常向她詢問工作內容。葛瑞古莉指出，在工作中她接觸到了各式各樣的性玩具，現在已經沒有產品可以讓她感到吃驚了，她也坦承有時候她的男友會幫她「測試」一些商品，兩人間的關係甚至更勝過往。

葛瑞古莉分享了自己的經驗與心得，表示良好的性玩具往往須要具備3個特質。第一當然是品質要好，其次則是要安靜，再來則是「防水」要做好，她直言「如果我不喜歡這項產品，那我就知道客戶們一定不會買帳」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性玩具 情趣用品 測試員 澳洲
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：史上最「爽」工作！ 22歲女當性玩具測試員年賺168萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.