中國裁軍30萬進展 已有5.8萬軍職幹部轉業地方

2016-09-02 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平於去年93閱兵時宣布將裁軍30萬，根據中共解放軍報官方微博透露，截至目前為止，全軍和武警部隊今年已有5.8萬名幹部轉業地方工作。

根據中共黨媒《解放軍報》引述中央軍委政治工作部幹部局報導，中共中央13號文件對深化國防和軍隊改革期間軍轉安置作出「4個放寬」規定，包括放寬安置地去向、師職幹部轉業年齡、自主擇業軍齡和職級、在艱苦邊遠地區和特殊崗位服役幹部到地級城市安置等條件。

習近平去年9月3日在閱兵儀式宣布裁軍30萬人，至於是裁軍哪些部隊並未做出說明，據2013年中國公開的《中國的國防白皮書》描述，中共軍隊現有軍隊員額230萬，其中陸軍機動作戰部隊包括18個集團軍和部份獨立合成作戰師（旅）85萬人；海軍現有23.5萬人，下轄北海、東海和南海3個艦隊；空軍現有39.8萬人；再加上20餘萬人的二炮部隊和大約50萬隸屬各個省軍區的地方部隊，以及後勤、科研、醫療、文藝體工等各種輔助部隊和單位。

中國國防部今年2月在記者會提到裁軍30萬的進展時，表示將深化國防和軍隊改革期間，將適度加大年度軍隊幹部退役數量。