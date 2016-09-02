澳洲5元新鈔上路 加入視障者辨識功能
2016-09-02 11:46
澳洲政府新版5元紙鈔上路，除了中間有透明條紋加強防偽功能外，還加入了視障者辨識功能。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲5元新鈔在9月正式上路，是澳洲25年來首次推出的鈔票更新，除了防偽技術升級外，更有專為視障人士所設計的識別特徵，估計能令澳洲當地逾36萬名視障人士受惠。
根據澳洲媒體報導，該款新版5元鈔票留有舊鈔象徵性的紫色色調，及英女王伊莉莎白二世的頭像，新版鈔票的防偽技術全面升級，包含全球貨幣首見的鈔票上出現一條透明條紋，由於透明條紋沒有油墨，使得印製偽鈔十分困難，另外新鈔的最大特色，就是鈔票上有2個小凸點，讓視障人士一拿到鈔票就能識別金額。
新的觸覺標記功能的實施，要歸功於一名15歲男孩麥克利奧（Connor McLeod），他與媽媽一同在社會公益請願網站「Change.org」上發起了連署活動，呼籲印製對視障人士友善的鈔票，該提案獲得了近6萬人的連署。
但有觸覺功能的鈔票有一個問題，就是「凸起點」會因使用而被壓扁，但新版澳洲5元紙幣的印刷方式解決了這個問題，澳洲視力機構（Vision Australia）的首席政策顧問馬奎爾（Bruce Maguire）說:「過去幾年開發了一項新技術，使可觸標記維持與紙幣一樣長的時間，澳洲現在是少數幾個使用這技術的國家之一」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 胃是空的！26歲重殘女 遭母遺棄餓死
- 一哩低碳一里幸福 e-moving無汙服務
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 台東自撞車禍車頭全毀 所幸駕駛僅輕傷
- 《裸棕魅惑》朦朧版 煙燻妝
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 小小說 依賴粉絲團
- 歐陽娜娜搭檔小豬 學會整人
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 廟祝2人離奇死亡 原來是偷接電惹禍
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 謝金晶貼心陪爸 謝金燕沒回應
- 山佳百件珍貴文物 18日展出
- 法網新后穆古魯莎 美網次輪止步
- 酒駕4次遭警查獲 辯稱身患重病需喝酒
- 門神卸戰袍 呂昆錡當「傳人」
- 郭正亮今宣誓就職立委 反酒駕團體場外抗議
- 終於修好了！YouBike近午12點完全修復
- 教練被禁賽 平鎮高中恐缺席黑豹旗
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 反黑箱課綱衝教部 5人一審判有罪
- 刮車惡客午夜出沒 民雄鄉長座車也遭殃
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- HBL》高雄巨蛋成複賽新聖地 暫不考慮憑票入場
- 「為了長期抗爭」 他爆被公務員協會要求捐錢...
- 王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開
- 小花蔓澤蘭醋液 可防小黑蚊
- 文山3公宅容積變更 戶數砍半
- 豐原新火車站 最快十月開放432個機車格
- 騎士直行撞上轉彎小黃 人驚呆坐引擎蓋
- 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
- 王力宏熬4年 「火力全開」進軍多倫多影展
- 保護環境 應考慮國家級監測中心
- 特斯拉財務陷困境 年底前擬增資
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：澳洲5元新鈔上路 加入視障者辨識功能
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分