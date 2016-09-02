澳洲5元新鈔上路 加入視障者辨識功能

澳洲政府新版5元紙鈔上路，除了中間有透明條紋加強防偽功能外，還加入了視障者辨識功能。（歐新社）

2016-09-02 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲5元新鈔在9月正式上路，是澳洲25年來首次推出的鈔票更新，除了防偽技術升級外，更有專為視障人士所設計的識別特徵，估計能令澳洲當地逾36萬名視障人士受惠。

根據澳洲媒體報導，該款新版5元鈔票留有舊鈔象徵性的紫色色調，及英女王伊莉莎白二世的頭像，新版鈔票的防偽技術全面升級，包含全球貨幣首見的鈔票上出現一條透明條紋，由於透明條紋沒有油墨，使得印製偽鈔十分困難，另外新鈔的最大特色，就是鈔票上有2個小凸點，讓視障人士一拿到鈔票就能識別金額。

新的觸覺標記功能的實施，要歸功於一名15歲男孩麥克利奧（Connor McLeod），他與媽媽一同在社會公益請願網站「Change.org」上發起了連署活動，呼籲印製對視障人士友善的鈔票，該提案獲得了近6萬人的連署。

但有觸覺功能的鈔票有一個問題，就是「凸起點」會因使用而被壓扁，但新版澳洲5元紙幣的印刷方式解決了這個問題，澳洲視力機構（Vision Australia）的首席政策顧問馬奎爾（Bruce Maguire）說:「過去幾年開發了一項新技術，使可觸標記維持與紙幣一樣長的時間，澳洲現在是少數幾個使用這技術的國家之一」。