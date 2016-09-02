美火箭爆炸 臉書63億元衛星也遭炸毀
2016-09-02 11:14
「太空探索科技公司」（Space X）試射無人火箭「獵鷹9號」（Falcon9）發生爆炸，運載臉書通信衛星Facebook Amos-6亦被炸毀。（圖擷自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕美國私人「太空探索科技公司」（Space X）1日在佛羅里達州、卡納維爾角空軍基地試射無人火箭「獵鷹9號」（Falcon9）時發生爆炸，其運載價值2億美元（約新台幣63億）的通信衛星Facebook Amos-6亦被炸毀，原本這顆衛星是臉書欲用來提供非洲網路連線服務，正在訪非的臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）得知消息後在臉書表示失望與沮喪。
祖克柏在臉書上表示，對於Space X發射失敗、炸毀了臉書衛星，他個人深感失望，原本該衛星將能為非洲的許多企業家和一般民眾提供網路服務，通信衛星被炸毀後，臉書對非洲提供網路服務的計畫也必須延期。不過，祖克柏也說，他仍會努力致力於完成讓全世界每個人都能上網的使命。
臉書是於去年秋季宣布，與以色列Spacecom公司合作製造衛星Facebook Amos-6、由Space X發射，計劃在今年9月3日運送到指定軌道，為撒哈拉沙漠以南區域的非洲民眾提供網路服務。Amos-6衛星重約5噸，造價達2億美元（約新台幣63億）。
爆炸影片：
祖克柏臉書：
臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）正在訪非，得知火箭爆炸後在臉書表示失望與沮喪。（圖擷自網路）
祖克柏在臉書表示，對於Space X發射失敗、炸毀了臉書衛星，他個人深感失望。（圖擷自臉書）
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