敘利亞男童伏屍海灘滿週年 父親嘆戰況變更糟

敘利亞3歲男童亞藍（Alan Kurdi）去年9月隨家人搭船逃難，卻不幸伏屍海灘的照片震撼全球。（美聯社）

2016-09-02 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞3歲男童亞藍（Alan Kurdi）去年9月隨家人搭船逃難，卻不幸伏屍海灘的照片震撼全球。然而整整一年過去了，亞藍的父親感嘆戰爭的情況變得越來越糟，他只希望世界各國的領導者能夠協力停止戰火，讓敘利亞人民回歸和平的生活。

據《BBC》報導，目前居住在伊拉克北部的庫迪（Abdullah Kurdi），在去年船難時不僅失去了自己的小兒子亞藍，妻子和大兒子也一同在海中喪命。他回憶事故發生後的一個月內，全世界似乎都急於幫助難民，但隨著時間過去，難民的處境漸漸被遺忘。

庫迪表示他每天都會想起逝去的家人，而在他們離開滿一年的這天，過世的妻子彷彿帶著兩個小孩回到家裡，安安靜靜地睡在自己身旁，這讓他感到十分難過。因此庫迪期待各個國家的領導人可以做得更好，讓敘利亞的戰火能有終止的一天。