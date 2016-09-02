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光環下竟是性地獄 美名校爆體育師性侵31女學生

名校聖喬治深受家長信任。（圖取自紐約每日新聞）

2016-09-02  10:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國寄宿名校聖喬治學校（St Georges School）爆出性侵醜聞，在1970至1980年代間，有51名女學生遭老師性侵，10名女學生遭同學性侵。

《紐約每日新聞》報導，位於羅德島州的聖喬治寄宿學校一直都受到學生和家長的信賴，但近日校方與受害者團體委託律師調查當年的性侵事件，發現在1970至1980年代間，竟有51名女學生遭老師性侵，10名女學生遭同學性侵，如同地獄。

報導指出，其中體育教師吉布斯（Al Gibbs）犯行嚴重，他性侵至少31名女學生，直到拍女學生裸照被發現，才遭學校解雇，然而到他1996年過世前，持續領著學校的退休金。對此事件，當地警察已立案調查。

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