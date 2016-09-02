強國孕婦未被讓座 耍賴擋車門「大家都別走！」
2016-09-02 10:03
中國北京1名孕婦昨上午在搭乘地鐵時，因無人讓座，她情緒失控直接當場坐下，擋住地鐵門開關。（擷取自《環球網》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國北京發生讓座風波，1名孕婦於昨（1日）上午10時許，在地鐵10號線雙井站上車，疑似由於沒有人讓座，竟待車門開啟後直接於車門處席地而坐，阻擋車門開關。
中媒《北京青年報》訪問到現場的目擊者，目擊者表示，「她情緒特別激動，一直對工作人員嚷嚷著『沒人讓座就不離開！』」，周圍亦有許多乘客催促這名孕婦，有人說「急著上班呢」，也有人表示「她擔誤的不僅是一個車廂的人，是一趟車，甚至整個十號線的乘客」。
最終在警方出面後，該名孕婦才離開車門處，地鐵官方表示，這次事件僅導致列車誤點數分鐘，未對營運造成太大影響。
事件在網路曝光後引發中國網友熱論，大部分人多批判婦人的無賴行為，說「讓座予孕婦是美德，但也沒有人必須讓座」、「不能總是道德綁架，別人不讓座並沒有錯，但妳堵住車門錯的就是妳了」，也有網友表示，如遇到有需要的人他通常都會讓座，但如果像這女孕婦一樣無賴，覺得別人都必須讓座，「那不好意思，我不會讓的！」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 前所未有！ 潘基文要見面 杜特蒂竟拒絕：「沒時間」
- 成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！
- 日本虛擬歌姬初音 化身機器人
- 《中英對照讀新聞》Ginsburg Is Horrified By Possible Donald Trump Presidency 川普可能當總統 金斯伯格嚇壞了
- 大家來找碴！ 這張圖有幾人上課偷睡覺？
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 謝金晶貼心陪爸 謝金燕沒回應
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hsu Tzong-li nomination sparks debate
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 九三遊行》國防部：現役軍人不宜參與
- 英國研究：女性每天要比男性多花74分鐘在家事上
- 新豐魚群暴斃惡臭 水利會允處理
- 按摩椅小開吸毒 認罪緩起訴
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 週日韭菜花節登場 大溪橋重開放
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛安妮斯頓‧平價保養
- 黑人偷渡遭抓包 范范崩潰下通牒
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 摘腫瘤移植小腿骨 重建帥氣下巴
- 多處路口事故多 頭份將改善號誌
- 樂陞董公開信反諷 趙天麟︰像嫌犯自白書
- 華航罷工損失 董座：7月全補回來了
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 田弘茂掌海基會 王金平：非常祝福
- 大武崙砲台停車場改造 將飄咖啡香
- 柯震東high登國際影展 走威尼斯紅毯
- 台版小栗旬打拳 拜師李小龍師兄7年好膩害
- 自由廣場》信賴保護永遠有錢有閒？
- 賣場設回收機 3支空瓶換1元
- 亞洲青棒賽》搶冠沒退路 今對韓非贏不可
- 轉頭就出現「眩暈」 及早就醫免心慌
- 斗六行銷好米 推出「農村曲」品牌
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 謝傷退對決破局 雙詹首輪又遇雨
- 保護環境 應考慮國家級監測中心
- 09/02 各報重點新聞一覽
- 中元普度以功代金 善款創新高
- 歐盟重罰蘋果 美議員要求報復
- 體育歸體育？人渣文本：國民黨化教育遺毒太重
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
- 紐西蘭外海規模7.1強震 恐有海嘯威脅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：強國孕婦未被讓座 耍賴擋車門「大家都別走！」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分