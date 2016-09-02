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強國孕婦未被讓座 耍賴擋車門「大家都別走！」

中國北京1名孕婦昨上午在搭乘地鐵時，因無人讓座，她情緒失控直接當場坐下，擋住地鐵門開關。（擷取自《環球網》）

2016-09-02  10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京發生讓座風波，1名孕婦於昨（1日）上午10時許，在地鐵10號線雙井站上車，疑似由於沒有人讓座，竟待車門開啟後直接於車門處席地而坐，阻擋車門開關。

中媒《北京青年報》訪問到現場的目擊者，目擊者表示，「她情緒特別激動，一直對工作人員嚷嚷著『沒人讓座就不離開！』」，周圍亦有許多乘客催促這名孕婦，有人說「急著上班呢」，也有人表示「她擔誤的不僅是一個車廂的人，是一趟車，甚至整個十號線的乘客」。

最終在警方出面後，該名孕婦才離開車門處，地鐵官方表示，這次事件僅導致列車誤點數分鐘，未對營運造成太大影響。

事件在網路曝光後引發中國網友熱論，大部分人多批判婦人的無賴行為，說「讓座予孕婦是美德，但也沒有人必須讓座」、「不能總是道德綁架，別人不讓座並沒有錯，但妳堵住車門錯的就是妳了」，也有網友表示，如遇到有需要的人他通常都會讓座，但如果像這女孕婦一樣無賴，覺得別人都必須讓座，「那不好意思，我不會讓的！」

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