美男在中國失蹤多年 傳被綁到北韓教金正恩說英文

美國男子斯內登（David Sneddon）2004年到中國遊玩後，從此不見蹤影，現在傳出他有可能被綁到北韓。（圖擷自《每日郵報》）

2016-09-02 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子斯內登（David Sneddon）2004年到中國遊玩，8月14日被人看到從雲南小鎮一家韓國餐廳離開後，就此不見蹤影。中國當局認為他可能死於登山的途中，不過遺體始終沒有被找到。現在則傳出斯內登可能被綁架到北韓，教導當時還未「登基」的金正恩如何說英文。

據《每日郵報》報導，斯內登的家人一直相信他還活在世界上，在其失蹤後便張貼海報廣發傳單，希望能得到相關消息。在2011年時，他們得到北韓人權權委員會的幫忙，和南韓一位美國公民聯繫，對方表示自己的妻子是一位脫北者，曾經在北韓看過像是斯內登的人物。

據了解斯內登可能待在平壤教學英語，已經結婚並有2個孩子，這讓斯內登的父母重燃尋回愛子的希望。經過政府人士的奔走之後，美國國務部已在本週三宣布，將在北韓積極搜索斯內登的下落。