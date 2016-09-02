美男在中國失蹤多年 傳被綁到北韓教金正恩說英文
2016-09-02 09:39
美國男子斯內登（David Sneddon）2004年到中國遊玩後，從此不見蹤影，現在傳出他有可能被綁到北韓。（圖擷自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國男子斯內登（David Sneddon）2004年到中國遊玩，8月14日被人看到從雲南小鎮一家韓國餐廳離開後，就此不見蹤影。中國當局認為他可能死於登山的途中，不過遺體始終沒有被找到。現在則傳出斯內登可能被綁架到北韓，教導當時還未「登基」的金正恩如何說英文。
據《每日郵報》報導，斯內登的家人一直相信他還活在世界上，在其失蹤後便張貼海報廣發傳單，希望能得到相關消息。在2011年時，他們得到北韓人權權委員會的幫忙，和南韓一位美國公民聯繫，對方表示自己的妻子是一位脫北者，曾經在北韓看過像是斯內登的人物。
據了解斯內登可能待在平壤教學英語，已經結婚並有2個孩子，這讓斯內登的父母重燃尋回愛子的希望。經過政府人士的奔走之後，美國國務部已在本週三宣布，將在北韓積極搜索斯內登的下落。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 前所未有！ 潘基文要見面 杜特蒂竟拒絕：「沒時間」
- 成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！
- 日本虛擬歌姬初音 化身機器人
- 《中英對照讀新聞》Ginsburg Is Horrified By Possible Donald Trump Presidency 川普可能當總統 金斯伯格嚇壞了
- 大家來找碴！ 這張圖有幾人上課偷睡覺？
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 持悠遊卡、一卡通 停車打8折
- 美濃輕旅行 慢遊客庄人文地景
- 中市公車延駛草屯 正式上路
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 希特勒《攻佔羅浮宮》 抓寶敗在窩裡反
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 追究金管會疏失 許忠信籲藍綠 開除曾銘宗、換掉桂先農
- 自由廣場》澎湖賭場假大空
- 老婆場邊愛的加油 陳冠宇奪本季首勝
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛安妮斯頓‧平價保養
- 假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯
- 午休空檔還要賺！短裙OL接連進出摩鐵
- 台東自撞車禍車頭全毀 所幸駕駛僅輕傷
- 郭正亮宣誓就職立委 將推動反酒駕修法
- 歐陽娜娜搭檔小豬 學會整人
- 王力宏熬4年 「火力全開」進軍多倫多影展
- 第二所非營利幼兒園 落腳信義國中
- 遊雙春住星光帳篷 觀星聽濤追蟹趣
- 筆電觸控面板需求大增 友達最受惠
- NBA》扛籃網主控 林書豪苦練基本功
- 《裸棕魅惑》朦朧版 煙燻妝
- 重裝圍捕毒梟 被當火併
- 9月天然氣不調 桶裝瓦斯小漲
- YouBike大當機補償1小時 消基會︰誠意不夠
- 彭淮南：榮譽屬全體國民 不屬個人
- 外配母離、父辭世 12歲童罹癌陷困境
- 樂陞董公開信反諷 趙天麟︰像嫌犯自白書
- 新埔農學種愛玉 發展梨園第二春
- 《姊級巨星 不老保養》凱莉華盛頓‧保濕防曬
- 亞洲青棒賽》搶冠沒退路 今對韓非贏不可
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 世界盃資格賽》梅西回歸首戰 漂亮射門助阿根廷勝烏拉圭 （影音）
- 觀望美就業報告 歐股表現疲弱
- 為期2個月 開放台電研究結束
- U18》布條事件延燒 「正點」主播也說話了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美男在中國失蹤多年 傳被綁到北韓教金正恩說英文
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分