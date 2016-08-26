大家來找碴！ 這張圖有幾人上課偷睡覺？

這張圖你能猜到誰在睡覺嗎？（圖取自YouTube）

2016-09-02 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕不少學生上課時都會小瞇一下，有些人會喬角度睡覺，有些人則是正大光明的直接睡，但要怎樣才能躲過老師的眼睛？國外知名的影像魔術師札克金（Zach King）日前在IG上PO出一段影片，傳授厲害的「睡覺方式」，引起網友熱烈討論。

札克金用老師從台上看到台下的角度，做了一張和自己真人有相同大小的看板，細緻度令人難辨真偽，看板上的他，直挺挺的撐著手認真聽課，不過其實他躲在看板後呼呼大睡。

札克金被稱為影像魔術師，他會利用後製、合成的方式，將畫面後製成有趣的影片，他常分享作品，他幾乎每個影片點閱都有百萬以上。

相關影片：

When I'm bored in class. ???? #backtoschool #study #class Zach King（@zachking）張貼的影片 於 2016 年 8月 月 26 7:44上午 PDT 張貼