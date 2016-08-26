大家來找碴！ 這張圖有幾人上課偷睡覺？
2016-09-02 10:37
這張圖你能猜到誰在睡覺嗎？（圖取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕不少學生上課時都會小瞇一下，有些人會喬角度睡覺，有些人則是正大光明的直接睡，但要怎樣才能躲過老師的眼睛？國外知名的影像魔術師札克金（Zach King）日前在IG上PO出一段影片，傳授厲害的「睡覺方式」，引起網友熱烈討論。
札克金用老師從台上看到台下的角度，做了一張和自己真人有相同大小的看板，細緻度令人難辨真偽，看板上的他，直挺挺的撐著手認真聽課，不過其實他躲在看板後呼呼大睡。
札克金被稱為影像魔術師，他會利用後製、合成的方式，將畫面後製成有趣的影片，他常分享作品，他幾乎每個影片點閱都有百萬以上。
相關影片：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- 15年終成獨孤求敗！ 這個線上遊戲玩家只剩他一人…
- 胃是空的！26歲重殘女 遭母遺棄餓死
- 一哩低碳一里幸福 e-moving無汙服務
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 台東自撞車禍車頭全毀 所幸駕駛僅輕傷
- 《裸棕魅惑》朦朧版 煙燻妝
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 小小說 依賴粉絲團
- 歐陽娜娜搭檔小豬 學會整人
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 廟祝2人離奇死亡 原來是偷接電惹禍
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 謝金晶貼心陪爸 謝金燕沒回應
- 山佳百件珍貴文物 18日展出
- 法網新后穆古魯莎 美網次輪止步
- 酒駕4次遭警查獲 辯稱身患重病需喝酒
- 門神卸戰袍 呂昆錡當「傳人」
- 郭正亮今宣誓就職立委 反酒駕團體場外抗議
- 終於修好了！YouBike近午12點完全修復
- 教練被禁賽 平鎮高中恐缺席黑豹旗
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 反黑箱課綱衝教部 5人一審判有罪
- 刮車惡客午夜出沒 民雄鄉長座車也遭殃
- 搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練
- HBL》高雄巨蛋成複賽新聖地 暫不考慮憑票入場
- 「為了長期抗爭」 他爆被公務員協會要求捐錢...
- 王寶強婚變19天有多辛酸 好友心疼公開
- 小花蔓澤蘭醋液 可防小黑蚊
- 文山3公宅容積變更 戶數砍半
- 豐原新火車站 最快十月開放432個機車格
- 騎士直行撞上轉彎小黃 人驚呆坐引擎蓋
- 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
- 王力宏熬4年 「火力全開」進軍多倫多影展
- 保護環境 應考慮國家級監測中心
- 特斯拉財務陷困境 年底前擬增資
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大家來找碴！ 這張圖有幾人上課偷睡覺？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分