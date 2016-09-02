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阿公抓大蟾蜍邀鄰居享用 沒想到全都中毒2死

一般來說，蟾蜍都還有劇毒。（北市動物園提供／示意圖與新聞無關）

2016-09-02  08:48

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北部楠府（Nan）有一位70歲阿公抓到一隻大蟾蜍，他熱心的邀請2名鄰居一起享用「新鮮的蟾蜍」，沒想到3個人都中毒，其中2人還因此喪命。

70歲阿公在雨後抓到一隻大蟾蜍，他相當開心的找鄰居分享，邀請2名鄰居吃宵夜，把這隻大蟾蜍烤來吃當下酒菜。

沒想到1小時後，阿公開始呼吸困難，接著開始嘔吐，最後失去知覺，倒地不起，另外一名老翁也有同樣症狀，2人送醫後不治，另外一名鄰居只吃了少量的蟾蜍肉，整個晚上都上吐下瀉，所幸食用不多，保住性命。事後警方將吃剩的蟾蜍化驗，發現蟾蜍含有劇毒，若食用會破壞腦部組織。

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  • 阿公在雨後抓到一隻大蟾蜍，他相當開心的找鄰居分享。（圖取自Sanook News）

    阿公在雨後抓到一隻大蟾蜍，他相當開心的找鄰居分享。（圖取自Sanook News）

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