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成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！

美國影藝學院今天宣布，香港動作片明星成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎（Governors Awards）。（翻攝自成龍微博）

2016-09-02  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國影藝學院今天宣布，香港動作片明星成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎（Governors Awards）。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，62歲的成龍以功夫、喜劇電影著稱，並擁有高人氣，目前已拍了超過150部電影。成龍之外，影片剪輯人員安妮考特斯（Anne Coates）、選角導演林恩斯達馬斯特（Lynn Stalmaster）和紀錄片導演佛雷德里克懷斯曼（Frederick Wiseman）也將獲頒此獎。

先前獲得這項奧斯卡榮譽獎的影藝名人包括洛琳白考兒（Lauren Bacall）、法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）、歐普拉、（Oprah Winfrey）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie ）和史派克李（Spike Lee）。

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