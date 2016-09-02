加彭總統大選後暴力 1100人被捕
2016-09-02 00:46
〔中央社〕加彭內政部長今天在記者會表示，在總統阿里．彭戈（Ali Bongo）成功連任引發的兩天暴力，已有多達1100人遭到當局逮捕。
他表示，有600至800人在首都自由市被捕，200至300人在加彭其他地區被捕。
他說，示威者使用手榴彈，警方查扣AK-47突擊步槍。
加彭警方今天稍早表示，總統大選結果引發爭議後，自由市爆發暴力，已有200多人因劫掠財物被捕，警民都傳出受傷，警方不願證實是否有人死亡。
國家警長歐依朱（Jean-Thierry Oye Zue）告訴法新社：「我們自昨晚以來已逮捕200多名參與掠劫的人。較貧窮區目前還持續發生劫掠。」
這次大選具爭議，總統阿里．彭戈今天宣布當選後爆發暴力，首都有數以千計憤怒的抗議民眾上街。
半島電視台（Al Jazeera）報導，首都自由市的抗議活動轉為暴力，反對派候選人平恩（Jean Ping）支持者說他們的選票「被奪走」。
平恩說，安全部隊在他的總部殺死2人，另有19人受傷。
引發爭議的總統大選，導致選後全國局勢緊張。平恩連夜逃離首都避難。
由選舉委員會宣布勝選連任的阿里．彭戈，調動軍隊包圍首都，鎮壓抗議選舉和計票不公的反對派民眾，並襲擊平恩所屬政黨總部，造成兩人喪生、多人受傷。
阿里．彭戈獲得全國選舉委員會承認勝選，前非洲聯盟（African Union）委員會主席平恩則指控阿里．彭戈操縱與舞弊，拒絕承認選舉結果。
稍早，反對派支持者抗議阿里．彭戈宣稱勝選，示威者襲擊國會並縱火焚燒國會。
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