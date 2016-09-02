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新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦

2016-09-02  00:14

〔中央社〕新加坡茲卡疫情持續延燒，新加坡政府今天表示，又新增31起確診病例，包括第二起孕婦感染。新加坡境內確診的茲卡總病例已暴增至151人。

路透社報導，新加坡衛生部和國家環境局在聯合聲明中說，這新增的31起確診病例，有3起和之前現有的感染群無關。

法新社說，美國和英國已加入台灣和澳洲，呼籲孕婦若非必要，應避免前往新加坡。

新加坡上月27日通報首例本土感染茲卡病患後，本周病例就穩步增加，顯示疫情急速擴大。

新加坡衛生部和國家環境局昨天曾發布聯合聲明說，已確認新加坡東部另一潛在疫情爆發點，涉及3起已通報感染病例。

星國衛生部長顏金勇透過聲明說：「假以時日，我們相信會有更多地區爆發茲卡疫情。我們必須以茲卡恐延燒至新加坡其他區域為基礎，展開工作規畫，並擴大疫情控制工作，不限於目前已感染區域。」

新加坡最初通報的茲卡病例中，絕大多數是外籍勞工，他們主要來自亞洲次大陸，主要在建築工地和海事部門工作，包括13名印度人。

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