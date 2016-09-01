真人版鷹村？ 日老人空手擊退黑熊

2016-09-01 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本暢銷漫畫第一神拳的角色拳王鷹村曾經徒手與一隻黑熊戰鬥，但是那畢竟只是漫畫劇情，然而今（1）日一名日本老翁真的徒手擊退一隻黑熊，只不過這老人學的不是拳擊，而是空手道。

根據《每日新聞》報導，一名63歲老翁前往日本群馬線長野園町的一處河川釣魚，突然一隻黑熊躍起想要攻擊老翁，當時老翁目測這隻黑熊約有190公分高，而老翁僅170公分，情急下無奈與黑熊應戰。

經過戰鬥後，雖然頭部、右手腕、小腿等處有被咬傷或劃傷，不過該名老翁憑著身懷高段數的空手道，成功痛擊黑熊的眼睛將熊擊退。而老人目前在醫院接受包紮治療。