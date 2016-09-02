香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
2016-09-02 00:09
〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉9月4日登場，此次選舉中，香港獨立議題也持續延燒，而一向被視為與港獨無關的特首梁振英，日前竟被親中港媒砲轟其助長且誇大港獨，有參選人說，梁振英才是真正的港獨之父。
綜合媒體報導，港獨成為香港本次選舉重要議題之一，有不少候選人因該立場失去參選資格，香港特首梁振英也多次表示香港是中國不可分割的一部份。但親中港媒《成報》日前用大版面指出，梁振英對港獨議題搧風點火，因其多次表明立場、大力打擊港獨，促使港獨成為熱門話題，反而誇大、助長了港獨。
香港泛民派（被親中媒體視為反對派）參選人也紛紛批梁振英製造社會衝突和對立，批他才是港獨之父。香港評論員譚志強指出，《成報》的文章說明北京有人對梁振英不滿。該文章被視為北京當局放出「倒梁」的訊號。
另外，根據《BBC中文網》指出，《成報》刊出批評梁振英助長港獨後，該事件意外演讓香港親北京媒體互相「掐架」，《文匯報》痛斥其不顧傳媒操守，《大公報》則稱該報主席遭到通緝。《成報》則在1日反擊，反批《文匯報》「為了個別利益集團，甘願淪為打手」。
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