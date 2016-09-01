這隻狗狗好可愛 看到路人就跟人家討抱抱

勞波提娜經常在街頭看到陌生人就抱上去。（圖擷取自Instagram）

2016-09-01 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都有過走在路上被狗吠的經驗，然而有多少人有過走在路上被狗抱的經驗？美國一隻超和氣、不怕生的狗狗經常看到路人就抱過去，外向程度讓網友直呼好可愛。

綜合外媒報導，美國紐約（Minnesota）有一隻叫勞波提娜（Louboutina）的黃金獵犬很喜歡到處擁抱路人，當牠看到喜歡的路人，就會用後腳站立，然後將前腳朝路人大腿抱去。而每當勞波提娜擁抱路人時，主人西薩（Cesar Fernandez-Chavez）就會將牠抱路人的動作拍下來。

西薩說，在勞波提娜還小的時候，他都會將牠當作人一樣來擁抱，然後他會彎下身，讓狗狗可以將前腳放到他肩膀上。久而久之，勞波提娜就習慣只使用兩隻後腳站立，同時用前腳緊緊抱住路人的腳。

在拍下許多張勞波提娜和路人的合照後，西薩幫牠建立了一個Instagram帳戶，將牠的合照上傳上去，至今該專頁已有7000多位粉絲。每當西薩上傳勞波提娜和新路人的合照時，都會有網友大讚好可愛。也有網友看到直言，「我也好想被牠抱...」

勞波提娜和路人合照。（圖擷取自Instagram）

勞波提娜能只用後腳站立。（圖擷取自Instagram）

勞波提娜和女路人合照。（圖擷取自Instagram）

勞波提娜喜歡到處抱路人。（圖擷取自Instagram）