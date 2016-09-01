總統大選結果惹議 加彭首都陷入動亂

加彭上月27日舉行總統大選投票，選舉結果引發爭議，許多示威者質疑選舉和計票都存在不透明現象，在昨晚間發動抗議，邦戈則調動軍隊鎮壓。圖為示威群眾跪在軍隊前。（法新社）

2016-09-01 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家加彭上月底舉行總統大選，選舉結果引發爭議，在現任總統邦戈（Omar Bongo）宣稱勝選並派出軍隊鎮壓抗議群眾後，首都自由市（Libreville）陷入一片混亂，目前已知有超過200人被捕，安全部隊甚至派出直升機攻擊主要反對黨候選人平恩（John Ping）的競選總部，釀成至少19人輕重傷及2人死亡，平恩本人則連夜出逃避難。

綜合媒體報導，加彭上月27日舉行總統大選投票，29日時平恩曾根據全國9省中的8個省份，宣布獲得較大幅度領先而勝選，但最後一個省份、現任總統邦戈的老家計票翻盤，全國選舉委員會公布，邦戈以不到6000張選票優勢獲勝，這項結果引發外界反彈，歐盟觀察員雖也要求重新驗票，卻遭選委會拒絕。

許多示威者質疑選舉和計票都存在不透明現象，在昨晚間發動抗議，邦戈則調動軍隊包圍首都，甚至進攻反對派的辦公大樓，平恩的競選總部遭到直升機及催淚瓦斯彈攻擊，據平恩指出，有2人在過程中被殺死，另有19人受輕重傷。

相關報導提到，示威民眾今凌晨放火焚燒國會大廈，抗議選舉結果，軍隊則對人群開槍鎮壓，傳出有人受傷，但確切數量未知；在首都動亂的同時，也傳出有超過200人因劫掠財物而被警方逮捕，目前已知警民雙方都有受傷，但警方並未證實是否有人死亡。

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@UrgentF24bandits/casseur/pilleurs engagés pour brûler et semer la terreur dans notre pays pic.twitter.com/mKiCtaGiAR — Akrazia （@AkraziaGabon） September 1, 2016

Protesters in Gabon clashed w/police and reportedly burned the parliament building amid an alleged election fraud. pic.twitter.com/Pw9b0I1fBZ — AJ+ （@ajplus） September 1, 2016