總統大選結果惹議 加彭首都陷入動亂

2016-09-01 23:45

〔即時新聞/綜合報導〕西非國家加彭上月底舉行總統大選,選舉結果引發爭議,在現任總統邦戈(Omar Bongo)宣稱勝選並派出軍隊鎮壓抗議群眾後,首都自由市(Libreville)陷入一片混亂,目前已知有超過200人被捕,安全部隊甚至派出直升機攻擊主要反對黨候選人平恩(John Ping)的競選總部,釀成至少19人輕重傷及2人死亡,平恩本人則連夜出逃避難。

綜合媒體報導,加彭上月27日舉行總統大選投票,29日時平恩曾根據全國9省中的8個省份,宣布獲得較大幅度領先而勝選,但最後一個省份、現任總統邦戈的老家計票翻盤,全國選舉委員會公布,邦戈以不到6000張選票優勢獲勝,這項結果引發外界反彈,歐盟觀察員雖也要求重新驗票,卻遭選委會拒絕。

許多示威者質疑選舉和計票都存在不透明現象,在昨晚間發動抗議,邦戈則調動軍隊包圍首都,甚至進攻反對派的辦公大樓,平恩的競選總部遭到直升機及催淚瓦斯彈攻擊,據平恩指出,有2人在過程中被殺死,另有19人受輕重傷。

相關報導提到,示威民眾今凌晨放火焚燒國會大廈,抗議選舉結果,軍隊則對人群開槍鎮壓,傳出有人受傷,但確切數量未知;在首都動亂的同時,也傳出有超過200人因劫掠財物而被警方逮捕,目前已知警民雙方都有受傷,但警方並未證實是否有人死亡。

Protesters in Gabon clashed w/police and reportedly burned the parliament building amid an alleged election fraud. pic.twitter.com/Pw9b0I1fBZ