佛州火箭發射台傳爆炸 濃煙直衝天際

太空探索科技公司今日在佛羅里達州卡納維爾角進行火箭點火測試，不料發射台接連發生爆炸，現場濃煙直衝天際。（圖擷取自推特）

2016-09-01 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國私人企業太空探索科技公司（SpaceX）今日在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）進行火箭點火測試，不料發射台接連發生爆炸，現場濃煙直衝天際。

綜合外媒報導，太空探索科技公司的火箭「獵鷹9號」預計在9月3日將一枚以色列衛星送上太空，今日先在卡納維爾角的空軍基地進行相關測試，不料發射台突然發生爆炸，隨後又發生第2次爆炸，附近幾公里內的建築物均感受到爆炸威力，至於爆炸原因，太空探索科技公司目前尚未回應。

佛州布里瓦德縣（Brevard County）災害應變中心（Emergency Management）的官員金百利（Kimberly Prosser）表示，爆炸時間約9點15分（當地時間），並不會對於公眾有立即的威脅，此外金百利指出，他們目前正在監控狀況。

甘迺迪太空中心（KSC）災害應變中心的發言人邁克（Mike Curie）表示，如果需要協助，該中心將和環境健康辦公室（environmental health office）的人員一同監測空氣的品質。

一位目擊者指出，爆炸威力很強，連處在距離發射台一段距離的建築物都感受的其威力。

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