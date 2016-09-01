法國可口可樂工廠驚見古柯鹼 重達370公斤

2016-09-01 22:05

〔編譯周柏憲／綜合報導〕可口可樂真的摻入了古柯鹼？法國南部1間可口可樂工廠在從哥斯大黎加寄來的濃縮柳橙汁裡，發現一大批古柯鹼。

據《路透》、《BBC》報導，這批古柯鹼重達370公斤，是法國查獲過最大批的古柯鹼，市值約5000萬歐元，將近台幣18億，被檢察官形容「是份非常糟糕的驚喜。」法國海關去年也在1艘開往英國的船隻上查獲裝載250公斤毒品。

被查獲的工廠位於法國南部瓦爾省的市鎮西格（Signes），法國調查單位目前已排除掉工廠員工涉案的可能性，正在追緝這批毒品的來源。

美國亞特蘭大藥劑師彭伯頓（John Pemberton）在1886年發明了可口可樂。《紐約時報》、《BBC》指出，據信古柯葉（Coca leaves）的萃取液是可口可樂在19世紀的最初原料，此說法被可口可樂公司否認，也始終未獲得證實。