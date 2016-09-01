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法國可口可樂工廠驚見古柯鹼 重達370公斤

2016-09-01  22:05

〔編譯周柏憲／綜合報導〕可口可樂真的摻入了古柯鹼？法國南部1間可口可樂工廠在從哥斯大黎加寄來的濃縮柳橙汁裡，發現一大批古柯鹼。

據《路透》、《BBC》報導，這批古柯鹼重達370公斤，是法國查獲過最大批的古柯鹼，市值約5000萬歐元，將近台幣18億，被檢察官形容「是份非常糟糕的驚喜。」法國海關去年也在1艘開往英國的船隻上查獲裝載250公斤毒品。

被查獲的工廠位於法國南部瓦爾省的市鎮西格（Signes），法國調查單位目前已排除掉工廠員工涉案的可能性，正在追緝這批毒品的來源。

美國亞特蘭大藥劑師彭伯頓（John Pemberton）在1886年發明了可口可樂。《紐約時報》、《BBC》指出，據信古柯葉（Coca leaves）的萃取液是可口可樂在19世紀的最初原料，此說法被可口可樂公司否認，也始終未獲得證實。

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  • 法國南部1間可口可樂工廠在哥斯大黎加寄來的濃縮柳橙汁裡發現一大批古柯鹼，讓外媒引發可口可樂曾傳摻入古柯鹼的聯想。（彭博）

    法國南部1間可口可樂工廠在哥斯大黎加寄來的濃縮柳橙汁裡發現一大批古柯鹼，讓外媒引發可口可樂曾傳摻入古柯鹼的聯想。（彭博）

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