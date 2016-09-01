人資機構CGC：美企業8月裁員數 創5月來最低

2016-09-01 21:45

〔記者盧永山／台北報導〕知名人力資源機構Challenger, Gray & Christmas（CGC）表示，美國企業8月宣布裁員人數3萬2188人，較7月減少29%，亦較去年同期減少22%，創5月以來最低。

電腦部門的裁員人數居所產業部門之冠，達6103人，主要因為思科8月宣布將裁員5500人，而今年迄今電腦部門的裁員人數較去年全年增逾1倍。

CGC執行長查靈傑（John A. Challenger）表示：「電腦部門裁員人數暴增，未必代表該部門走弱，卻意味了轉變。在很多案例中，我們看到很多企業從製造硬體轉型為提供服務。」

工業產品部門的裁員人數居次，達3073人，因依賴能源企業的原物料和設備製造商持續感受到油價低迷的漣漪效應。

娛樂和休閒部門的裁員人數居第3，主要因為紐澤西州大西洋城的川普泰姬瑪哈賭場（Trump Taj Mahal）關門大吉，有2845名員工丟掉飯碗。億萬富豪伊卡恩（Varl Icahn）8月表示，他已無法繼續經營這家曾為共和黨總統候選人川普擁有的賭場。

能源部門的裁員人數居第4，有2430人遭到裁員，主要來自於太陽能企業SolarCity和SunPower。

累計今年前8個月，美國企業宣布的裁員人數達39萬1288人，較去年同期減少10%。