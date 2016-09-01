| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

泰國第一高樓風光落成 建築師卻被指控可能違法

泰國第一高樓「大都會」日前晚間舉行落成燈光秀。（歐新社）

2016-09-01  23:53

〔即時新聞／綜合報導〕泰國第一高樓、「大都會」（Maha Nakhon）由知名德國籍建築師歐雷席瑞（Ole Scheeren）設計，日前晚間盛大舉行落成燈光秀，不料卻遭指控涉嫌違法，引發爭議。

根據《曼谷郵報》報導，泰國的勞動部規定，只有泰國公民能從事建築、土木工程等行業，因此泰國憲法保護協會（ Thai Constitution Protection Association）秘書長西素萬（Srisuwan Chanya）向官方提出申訴，要求調查歐雷席瑞及「大都會」建商Pace Development是否違法。

報導指出，泰國建築師協會會長則卡沖（Jedkamchorn）表示，建築師若要合法在泰國工作，需要取得該協會頒發的執照，此外則卡沖透露，歐雷席瑞在2015年成為泰國一家企業的股東，並透過該企業獲得相關執照。

「大都會」於2011年6月開工，歷經5年多興建才完成，樓高314公尺，共有77層，是一座結合飯店、商場、住宅的綜合大樓，頂樓觀景台可360度俯視曼谷景色。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大都會 建築 歐雷席瑞 泰國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：泰國第一高樓風光落成 建築師卻被指控可能違法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.