泰國第一高樓風光落成 建築師卻被指控可能違法
2016-09-01 23:53
泰國第一高樓「大都會」日前晚間舉行落成燈光秀。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕泰國第一高樓、「大都會」（Maha Nakhon）由知名德國籍建築師歐雷席瑞（Ole Scheeren）設計，日前晚間盛大舉行落成燈光秀，不料卻遭指控涉嫌違法，引發爭議。
根據《曼谷郵報》報導，泰國的勞動部規定，只有泰國公民能從事建築、土木工程等行業，因此泰國憲法保護協會（ Thai Constitution Protection Association）秘書長西素萬（Srisuwan Chanya）向官方提出申訴，要求調查歐雷席瑞及「大都會」建商Pace Development是否違法。
報導指出，泰國建築師協會會長則卡沖（Jedkamchorn）表示，建築師若要合法在泰國工作，需要取得該協會頒發的執照，此外則卡沖透露，歐雷席瑞在2015年成為泰國一家企業的股東，並透過該企業獲得相關執照。
「大都會」於2011年6月開工，歷經5年多興建才完成，樓高314公尺，共有77層，是一座結合飯店、商場、住宅的綜合大樓，頂樓觀景台可360度俯視曼谷景色。
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