| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

英國手機性騷擾頻傳 3年內有2000名未成年者犯案

2016-09-01  22:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技不斷進步，現在不只智慧型手機越來越普及，使用者年齡層也一直下降，因此造成一些青少年犯罪問題。英國警方在過去3年內，已經接獲超過2000起未成年人使用手機傳色情訊息（sexting）的性騷擾案件。

在歐美社會中，很多年輕人會透過智慧型手機發送自己的不雅照片、具有挑逗性的語句給異性，這樣的現象被稱為sexting，如果是兩情相悅就沒事，然而如果一方感到不悅則構成性犯罪。而近年來會發送色情訊息的人的年齡越來越小，據《獨立報》報導，英國警方在過去3年內，已接獲無數色情訊息相關報案，其中有2031位嫌犯還未滿18歲。

從英國現有法律來看，即使傳送色情訊息的犯案者未成年，他們拍攝、轉傳不雅照片的行為，仍構成性騷擾，會留下案底。然而英國兒福團體卻希望發送色情簡訊的未成年者不會被留下案底，他們也希望網路公司能主動將未成年者的不雅照下架，以免他們落入戀童癖手中。

兒福團體之所以不希望未成年者因色情訊息留下案底，是因為發送色情訊息一現象其實在成年人族群中並不罕見，很多人會自拍裸照傳給其他人。兒福團體認為未成年者可能只是有樣學樣，不應該因此惹上麻煩，如果這些照片又落到戀童癖手中，可能會更麻煩。

廣告
  • 隨著科技不斷進步，現在不只智慧型手機越來越普及，使用者年齡層也一直下降。（彭博）

    隨著科技不斷進步，現在不只智慧型手機越來越普及，使用者年齡層也一直下降。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 手機app 智慧型手機
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：英國手機性騷擾頻傳 3年內有2000名未成年者犯案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.