英國手機性騷擾頻傳 3年內有2000名未成年者犯案
2016-09-01 22:05
〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技不斷進步，現在不只智慧型手機越來越普及，使用者年齡層也一直下降，因此造成一些青少年犯罪問題。英國警方在過去3年內，已經接獲超過2000起未成年人使用手機傳色情訊息（sexting）的性騷擾案件。
在歐美社會中，很多年輕人會透過智慧型手機發送自己的不雅照片、具有挑逗性的語句給異性，這樣的現象被稱為sexting，如果是兩情相悅就沒事，然而如果一方感到不悅則構成性犯罪。而近年來會發送色情訊息的人的年齡越來越小，據《獨立報》報導，英國警方在過去3年內，已接獲無數色情訊息相關報案，其中有2031位嫌犯還未滿18歲。
從英國現有法律來看，即使傳送色情訊息的犯案者未成年，他們拍攝、轉傳不雅照片的行為，仍構成性騷擾，會留下案底。然而英國兒福團體卻希望發送色情簡訊的未成年者不會被留下案底，他們也希望網路公司能主動將未成年者的不雅照下架，以免他們落入戀童癖手中。
兒福團體之所以不希望未成年者因色情訊息留下案底，是因為發送色情訊息一現象其實在成年人族群中並不罕見，很多人會自拍裸照傳給其他人。兒福團體認為未成年者可能只是有樣學樣，不應該因此惹上麻煩，如果這些照片又落到戀童癖手中，可能會更麻煩。
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