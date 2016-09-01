繼父開禮物掉下男兒淚 激動哽咽：「意義實在太重大！」
2016-09-01 22:54
〔即時新聞／綜合報導〕美國德州現年53歲的男子林德（David Lynde）日前在生日派對上收到繼女送的「領養文件」禮物後，感動到一度哽咽無法言語，隨即流下眼淚。林德激動的對繼女說「妳知道這禮物對我而言意義有多重大嗎？」，賺人熱淚的影片也感動了無數網友。
根據《每日郵報》報導，現年53歲男子林德，於2004年和現年44歲的安（Lori Ann）結婚時，就把當時僅10歲的繼女加布里埃爾（Gabriella Guardado）當作親生女兒一樣對待。
加布里埃爾表示，因為一家人感情相當融洽，所以一直都沒有特別去想正式領養這件事，直到林德今年生日，加布里埃爾想給繼父一個驚喜，同時完成讓林德正式成為自己「合法」父親的心願。
影片一開始，林德打開裝著禮物的袋子時，還開玩笑的拿出紙袋底部的筆大喊：「喔 ！我的禮物是一隻筆！」，直到他端詳手上領養的文件後，才意識到這支筆是拿來簽署「領養」文件用的。加布里埃爾對著他說：「你可以拒絕這份禮物，但我仍希望你能正式地領養我。」
林德哭著擁抱加布里埃爾，同時說道：「妳不會明白這份禮物對我來說意義多大」，一旁的家人也被這樣的溫馨場面感染得頻頻拭淚。
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