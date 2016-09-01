中國「臉基尼」全身包緊緊 今夏熱銷2萬件
2016-09-01 21:15
以京劇為發想的臉譜臉基尼在中國熱銷，主要客群為中年婦女。（圖擷自推特）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕全身包緊緊、只露出手、腳、足的布基尼（Burkini）廣受穆斯林婦女喜愛，但是法國多個城鎮為了防範恐攻頒布「布基尼禁令」，引發諸多爭議。這對中國部分地區的女性而言，實在是不知道這有什麼好吵的。
《CNN》報導，中國「臉基尼」（Facekini）的頭套非常貼膚，布料富有彈性，完整覆蓋頭部和頸部；頭套上的洞口是預留給眼、口和鼻孔，有的款式甚至剪裁專屬馬尾的洞口，多數的臉基尼也會包覆人體的軀幹。
據報導，「臉基尼」已經在中國東岸海灘流行了好幾年，特別是在人口900萬的青島市。青島市市民王惠美（譯音，Wang Huimei）表示，她幾乎年年夏天造訪海灘，58歲的她跟《CNN》說，「我穿臉基尼快10年了，比擦防曬還棒」，「這帶的水比較冷，穿著它很舒服，可以保暖。」
自稱發明臉基尼的張式范（譯音，Zhang Shifan）表示，泳裝的設計出發點，是為了防範被水母螫咬，防曬才是次要功能，「現在倒變成吸引我顧客的主因了。」
張式范2007年時在淘寶販售臉基尼，現在已經有了實體店面。今年她以京劇為發想，推出帶著臉譜的臉基尼，今夏熱銷了超過2萬件。
據報導，臉基尼的主要客群為中年婦女，因為這個年齡層的女性堅信傳統標準：一白遮三醜。
其實，臉基尼在微博上也曾引起爭議，有著臉譜設計的臉基尼也在中國網路上流傳，有些網友覺得這樣的泳衣富有創意，也有網友說「叫法國警察把她們抓走！」
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