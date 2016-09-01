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獲得一年份披薩 美國夫妻全數捐給流浪兒童...

2016-09-01  20:56

〔即時新聞／綜合報導〕很多人在中樂透時，都會捐出部分獎金做公益，幫助窮困的人。最近美國一對夫婦在獲得一年份免費披薩後，也選擇將它們全部捐給流浪兒童，讓不少人看到後大讚。

綜合外媒報導，美國底特律（Detroit）一對夫婦日前參加競賽，獲得一年份的披薩（每週一個），然而這對夫妻卻毫無保留的將所有披薩都捐給無家可歸的兒童和年輕人。太太哈娜（Hannah）表示，她看到很多人完全沒有食物可以吃，而她們夫妻倆人其實根本不需要一年份的披薩，因此決定將所有披薩捐出，讓那些每天晚上都要餓肚子的人不用挨餓。

這對夫妻的舉動讓許多人都相當感動，美國社福團體「Covenant House」的行政人員就表示，「能看到有人願意主動幫助無家可歸的年輕人，實在是相當難得。」此外，很多獲得幫助的年輕人在拿到披薩時都相當感激，他們也期許自己未來也能像這對夫妻一樣回饋社區。

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  • 美國一對夫婦在競賽中勝出，獲得一年份的披薩。（美聯社）

    美國一對夫婦在競賽中勝出，獲得一年份的披薩。（美聯社）

  • 美國一對夫妻將一年份的披薩捐給無家可歸的年輕人。（圖擷取自《Fox2》）

    美國一對夫妻將一年份的披薩捐給無家可歸的年輕人。（圖擷取自《Fox2》）

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