不想觸怒「精靈」 冰島工人讓「精靈石」重見天日

2016-09-01 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前冰島的一些高速公路工人不小心將據說帶有魔法的「精靈石」埋進土裡，而自從那一刻起接連發生不幸的意外，工人們認為這是小精靈們動怒了，於是在前（30）天把這塊精靈石挖出來，讓他重見天日，希望小精靈能息怒。

根據冰島《晨報》（Morgunbladid）報導，巴斯（Bass）公路建設公司的一名員工表示，他們在去年8月清理高速公路上的一些土石時，不小心把一塊名為「精靈聖女」（elfin lady stone）的魔法石埋入土中，而據員工們表示自那時候開始，就災難不斷。

該員工表示，自埋住精靈石後，這條公路突然就淹水，又有員工意外受傷，機械裝置不斷故障，就連來報導這些意外的記者也陷入泥淖中，搞得員工們人仰馬翻，最後才有人探究原因，想到很有可能是因為「精靈」生氣了。

這件事情也驚動了上層，冰島公路管理局最後決定引用一條2012年的保護精靈遺跡法條，下令工程人員把聖石挖出並清洗乾淨。

而冰島人民其實一向非常相信小精靈的存在，據報導，有數百人表示他們親眼見過小精靈，聲稱他們看起來與人類有些相似，非常愛好和平；而這也不是第一次有公路工程因為精靈「轉彎」，1971年冰島首都雷克雅維克東北處的一段道路，就屢遭各種不尋常的意外，就有人傳言是因為那是精靈的家，而精靈不想讓路。