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毛澤東紀念音樂會挨批 雪梨、墨爾本緊急喊卡

2016-09-01  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國前領導人毛澤東逝世至今將滿40週年，澳洲2大城市雪梨、墨爾本日前籌備毛澤東紀念音樂會，不過此活動遭當地華人抗議，當地政府擔憂音樂會恐釀衝突，決定取消。

根據《BBC》報導，毛澤東於1976年9月9日逝世，今年適逢毛澤東辭世40週年，澳洲雪梨、墨爾本預計在市政廳舉辦名為「光榮與夢想」的紀念音樂會，卻引發當地華人不滿，他們認為「光榮與夢想」過度美化毛澤東，並指出毛澤東擔任領導人期間，造成大批中國人死亡，此外2城市收到約3000位民眾的連署，要求取消音樂會。

雪梨市政府發言人表示，和警方討論過，市府認為此音樂會恐引發騷動，因此取消音樂會，此外該發言人稱，音樂會籌備小組也認為，活動「具有高風險，可能危及人身安全」。

墨爾本市政府的發言人僅表示，音樂會取消，不願多做說明，就連贊助商雪梨地產開發商朱陶，也僅稱自己是贊助人，不願評論，態度似乎相當低調。

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  • 澳洲2城市預計舉辦毛澤東紀念音樂會，不過此活動遭當地華人抗議，當局政府擔憂音樂會恐釀衝突，決定取消。（路透）

    澳洲2城市預計舉辦毛澤東紀念音樂會，不過此活動遭當地華人抗議，當局政府擔憂音樂會恐釀衝突，決定取消。（路透）

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