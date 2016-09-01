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全美唯一川普裸體雕像 10月拍賣

紐約公園市公園正在移走雕像。（路透）

2016-09-01  21:33

〔編譯周柏憲／綜合報導〕2016美國總統大選的「政治惡作劇」再加碼。位於美國加州洛杉磯的朱利安拍賣行（Julien's Auctions）在當地時間31日發表聲明，川普的真人尺寸裸身海綿橡膠塑像將在下個月拍賣。

《法新社》報導，這座挺著粉紅鮪魚肚、雙臂鬆垮垮、「全仿真尺寸只差重要私密部位」的裸體川普雕像將在10月22日競價出售，朱利安拍賣行預估起標價落在美金1-2萬之間，約台幣32-64萬，拍賣部分收益將捐給極力倡導移民權益的「全國移民論壇」（National Immigration Forum）

報導指出，相關官員搬出法規，未經許可不能在市區公園豎立雕像，「不管多小都一樣。」因此出現在紐約、洛杉磯、西雅圖、和克里夫蘭等地的雕像都被地方當局沒收或銷毀。

所幸洛杉磯好萊塢大道上的藝廊「La Luz De Jesus Gallery」拯救了川普雕像，因此洛杉磯這尊是僅存的1個。

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  • 法新社形容，買家可以買回這座底座寫著「國王沒有蛋蛋」的川普雕像讓花園增色，或是嚇跑偷兒。（法新社）

    法新社形容，買家可以買回這座底座寫著「國王沒有蛋蛋」的川普雕像讓花園增色，或是嚇跑偷兒。（法新社）

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 川普 裸體 雕像
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