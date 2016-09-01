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阿富汗首都爆炸2死 塔利班宣稱是主謀

2016-09-01  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗官方發言表示，首都喀布爾以東洛迦省（Logar）的查克赫縣政府前今日發生一起炸彈攻擊事件，造成2人死亡。在隨後警方與武裝份子的交戰中又引發數人傷亡，整起事件共導致10人受傷，8人死亡。爆炸案結束後，塔利班組織發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）寄了一封電子郵件給美聯社，宣稱這起攻擊事件是由他們發起。

洛迦省省長塞赫（Salim Sallhe）表示，這起爆炸案發生喀布爾以東60公里的查克赫縣（Charkh）縣政府設施前，當時造成該區建築物劇烈震盪。

洛迦省議員瓦基爾（Adbul Wali Wakil）指出，炸彈客穿著警察制服，徒步方式在設施大門外引爆炸彈，之後一群塔利班戰士開始朝建築物射擊。但此事件經過大樓外監視器證實，炸彈客是用身藏的炸彈引發爆炸，並非裝載在卡車上。阿富汗警方與塔利班份子交火的結果導致2名警察受傷；另有6名武裝份子死亡、8人受傷。

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  • 阿富汗首都爆炸及槍擊恐攻事件，案發後阿富汗軍警人員隨即抵達現場警戒反擊。（圖擷自Twitter）

    阿富汗首都爆炸及槍擊恐攻事件，案發後阿富汗軍警人員隨即抵達現場警戒反擊。（圖擷自Twitter）

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