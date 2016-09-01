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航空員工助中國軍方走私包裹 遭美國檢方起訴

2016-09-01  19:47

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國檢察官表示，一名中國航空（Air China）前員工被指控，協助中國駐紐約聯合國總部的軍方人員走私包裹到飛機上，偷偷運回中國。該員工今日（1）遭到起訴。

《路透》報導，被起訴的前員工為46歲林英（譯音，Ying Lin），她除了幫助走私包裹之外，也因為在去年幫助接受美國聯邦調查局（FBI）調查的中國國民逃離美國，在去年10月28日安排他搭乘開往北京的航班，因此遭紐約布魯克林聯邦法院起訴。

雖然透露此消息的檢察官未指明該中國國民的身分，但是他的描述與來自北京的秦菲（譯音，Qin Fei）吻合。報導指出，秦菲與林英的關係因為FBI在2015年對澳門新建業集團主席吳立勝（David Ng）展開調查後才曝光。林英曾協助秦菲翻新在紐約長島價值1000萬美元的住屋；秦菲的財產紀錄顯示，林英擔任秦菲的房屋仲介。

根據起訴書，林英在職時擔任中國國航駐紐約甘迺迪國際機場的櫃檯服務人員，協助中國軍方人員和領事館人員從紐約走私包裹到飛機。美國檢察官也說，林英也因此得到不少好處，包含可在外交免稅店購買便宜烈酒、購買免稅電子裝置。

中國國防部拒絕評論此事；中國外交部發言人華春瑩表示，她不了解相關狀況，也未詳加說明。

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  • 中國航空前員工林英被美國檢方指控，協助駐中國紐約聯合國總部的軍方人員走私包裹到飛機上，運回中國。（路透）

    中國航空前員工林英被美國檢方指控，協助駐中國紐約聯合國總部的軍方人員走私包裹到飛機上，運回中國。（路透）

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