航空員工助中國軍方走私包裹 遭美國檢方起訴
2016-09-01 19:47
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國檢察官表示，一名中國航空（Air China）前員工被指控，協助中國駐紐約聯合國總部的軍方人員走私包裹到飛機上，偷偷運回中國。該員工今日（1）遭到起訴。
《路透》報導，被起訴的前員工為46歲林英（譯音，Ying Lin），她除了幫助走私包裹之外，也因為在去年幫助接受美國聯邦調查局（FBI）調查的中國國民逃離美國，在去年10月28日安排他搭乘開往北京的航班，因此遭紐約布魯克林聯邦法院起訴。
雖然透露此消息的檢察官未指明該中國國民的身分，但是他的描述與來自北京的秦菲（譯音，Qin Fei）吻合。報導指出，秦菲與林英的關係因為FBI在2015年對澳門新建業集團主席吳立勝（David Ng）展開調查後才曝光。林英曾協助秦菲翻新在紐約長島價值1000萬美元的住屋；秦菲的財產紀錄顯示，林英擔任秦菲的房屋仲介。
根據起訴書，林英在職時擔任中國國航駐紐約甘迺迪國際機場的櫃檯服務人員，協助中國軍方人員和領事館人員從紐約走私包裹到飛機。美國檢察官也說，林英也因此得到不少好處，包含可在外交免稅店購買便宜烈酒、購買免稅電子裝置。
中國國防部拒絕評論此事；中國外交部發言人華春瑩表示，她不了解相關狀況，也未詳加說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 兩美女奢華之旅玩遍世界 卻持上億元毒品恐終生監禁
- 開會「姿勢不恭」 北韓副總理遭處決
- 試吃地球最辣「死亡麵條」 英國廚師一度失聰
- 《中英對照讀新聞》 Feeling unloved at work? You’re not alone 覺得工作上不被欣賞？你並不孤單
- 中國男弄破妓女肛門 被她男友衝出來爆打
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 江蕙生日周董送冰淇淋 封麥轉眼快一年
- 司改跟不上人民期待 蔡烱燉：期許政府投入資源
- 港警查獲槍毒 毒蟲藏槍於神龕
- 美食、電影加夜景！101將推400公尺高空電影院
- U18》挺球迷舉台灣標語抗議？陳禹勳一張圖網友讚爆
- 男大生提告要學分 遭法院打臉
- 慢車道左側違停 嘉市忠孝路開鍘
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」
- 助弱勢學子買文具 長城同濟會獻愛心
- 田弘茂掌海基會 吳秉叡：若中國一直挑剔人選非好事
- 募款僅2成 基隆人安街友秋節活動可能辦不成
- 遭指控性侵9天憔悴現身 嚴泰雄首赴警局只說...
- 李茂生談顧立雄動怒事件 「換成我也會動怒」
- 涉賭議員 曾是319焦點人物
- 男版唐立淇成藍正龍師弟
- 高美濕地景觀橋啟用 觀光再升級
- 棒打中國隊 「風之孫」兩天猛打賞
- 時尚美容賽將登場 大玩龐克、晚宴風
- 「農村曲」白米品牌 斗六農會要推廣至全國
- 獨家》準兆豐金董座張兆順：先了解再規劃下一步
- 王陽明卡位《角頭2》 無奈向邱澤抱歉
- 滿載廢棄物還藏毒 遭警攔截
- 大佳河濱公園工安意外 吊車翻覆工人受困
- MLB》溥儀哥落腳何處？傳道奇要留下他
- NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了
- 為取悅愛犬 男星不惜臉部大改造
- 傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人
- 殺警判11年不悔改 游家樺又淪車手
- 小小黃擴至六縣市 創下交通奇蹟
- 幕後！田弘茂掌海基會原因 在兩岸有管道、無糾葛
- 久違了「凱棠CP」 曾之喬依偎炎亞綸電梯放閃
- 稻作直接給付 柳營486農民登記
- 親人亡故 戶政所協助清查保險理賠
- 核安演練動員8千人 9/12至14核三廠舉行
- 柯P影視音學校開講 學生直接嗆聲
- 微風廣場週年慶14日開跑 挑戰36億元目標
- 搶救成功！ 一個廚房差點燒掉台南古蹟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：航空員工助中國軍方走私包裹 遭美國檢方起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分